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Путин подписал закон о повышении МРОТ в 2020 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в сумме 12 130 руб. в месяц, что составляет 100% величины прожиточного минимума за 2-й квартал 2019 года.

Закон, принятый Госдумой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря этого года, размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с законом, повышение МРОТ по отношению к установленному с 1 января 2019 года (11 280 рублей в месяц) составит 850 рублей, или 7,5%.

Закон предусматривает, что ежегодно устанавливаемый с 1 января соответствующего года МРОТ должен быть не только равен величине прожиточного минимума за 2-й квартал предыдущего года, но может и превышать эту величину (это предусмотрено статьей 1331 Трудового кодекса РФ).

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

МРОТ Владимир Путин

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