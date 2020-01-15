Президент РФ призвал внести в Конституцию нормы об уровне МРОТ и индексации пенсий

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил закрепить в Конституции РФ положение о том, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не может быть ниже прожиточного минимума.

"В любом случае, при любой ситуации на всей территории страны должны исполняться социальные обязательства государства. Поэтому считаю необходимым прямо закрепить в Конституции норму о том, что минимальный размер оплаты труда в России не может быть ниже размера прожиточного минимума трудоспособного населения", - заявил Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в среду.

Он подчеркнул, что в российском законодательстве такая норма есть, но ее необходимо закрепить в Конституции.

Кроме этого, глава государства предложил внести в Конституционный закон принципы достойного пенсионного обеспечения. "Имею в виду здесь и регулярную индексацию пенсий", - сказал Путин.