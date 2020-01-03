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Brent поднялась выше $69 за баррель

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок усилили подъем в ходе торгов в пятницу на новостях о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил в аэропорту столицы Ирака Багдада, которые усилили беспокойство о конфликте в одном из самых важных нефтедобывающих регионов мира.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:39 по Москве составляет $69,26 за баррель, что на $3,01 (4,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $2,67 (4,36%) - до $63,85 за баррель.

Пентагон сообщил, что атака, по время которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.

нефть Brent

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