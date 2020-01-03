Нефть резко дорожала на новостях об убийстве иранского генерала Сулеймани

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть выросли до максимумов с сентября, их подъем в ходе торгов превышал 4% на информации о гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате атаки американских военных сил на аэропорт столицы Ирака Багдада.

Пентагон сообщил, что атака, при которой погиб Сулеймани, являвшийся командующим подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, была одобрена президентом США Дональдом Трампом.

Уничтожение силами США одного из наиболее влиятельных иранских генералов, вероятно, приведет к ответным шагам со стороны Ирана, что может привести к масштабному конфликту на Ближнем Востоке, в который могут быть втянуты и другие страны, предупреждают эксперты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 по Москве составляет $68,2 за баррель, что на $1,95 (2,94%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг фьючерсы выросли в цене на $0,25 (0,38%), до $66,25 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подорожал на $1,69 (2,76%) - до $62,87 за баррель. К закрытию рынка в четверг цена контракта составила $61,18 за баррель, поднявшись на $0,12 (0,2%) по сравнению с предыдущей сессией.

В течение сессии цена Brent поднималась до $69,16 за баррель, WTI - до $63,84 за баррель.

"Это не просто убийство. Это агрессивная демонстрация силы и прямая провокация, которая может привести к новой войне на Ближнем Востоке", - отмечает аналитик AxiTrader Стивен Иннес, комментируя ситуацию с убийством Сулеймани.

"Индикаторы геополитических рисков резко выросли", - цитирует эксперта MarketWatch.

Ранее сообщалось, что генерал Касем Сулеймани - глава иранского спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции - погиб при ракетном обстреле международного аэропорта Багдада. Верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи пообещал, что убийство Сулеймани не останется без отмщения.