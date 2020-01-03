Цена поставок газа из РФ в Белоруссию в январе-феврале составит $127 за тысячу кубометров

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Цена поставок российского газа в Белоруссию в первые два месяца наступившего года составит $127 за 1 тыс. кубометров, говорится в сообщении Минэнерго Белоруссии.

"В январе и феврале текущего года поставки газа в Республику Беларусь будут осуществляться по цене на уровне 2019 года ($127 за 1 тыс. кубометров). Переговорный процесс о поставках природного газа в Республику Беларусь между сторонами продолжается", - отметили в ведомстве.

В Минэнерго пояснили, что соответствующие договоренности были достигнуты 31 декабря на встрече посла Белоруссии в РФ Владимира Семашко, министра энергетики республики Виктора Каранкевича с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

Вечером 31 декабря "Газпром" сообщил о подписании протокола о ценах на газ на январь-февраль и дополнения к контрактам на транзит и поставку газа ПАО "Газпром" с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года. Как пояснили в российской компании, согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года.