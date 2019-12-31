Москва и Минск договорились о цене на газ - но лишь на два зимних месяца

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко в последние часы уходящего года подписали протокол о ценах на газ для Белоруссии на январь и февраль 2020 года, сообщили журналистам в "Газпроме".

Также были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа ПАО "Газпром" с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года.

"Алексей Миллер и Владимир Семашко подписали протокол о ценах на газ для Республики Беларусь на январь и февраль 2020 года. Подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 года", - сообщили в российской компании.

Согласно подписанным документам, контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года, поясняет "Газпром".

Между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" действуют контракты на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики до конца 2019 года.

В 2019 году республика получала газ по $127 за тысячу кубометров.

Минск в рамках интеграционных процессов предлагал снизить цену на газ с 2020 года до уровня Смоленской области, то есть практически в два раза. Однако российская сторона настаивает, что забегать со снижением цен на газ для Белоруссии в условиях незавершенности союзного строительства было бы ошибочно. По информации белорусского президента Александра Лукашенко, Россия хочет повысить стоимость газа для Белоруссии в 2020 году до $152 за 1 тыс. кубометров.

Ранее во вторник состоялся почти часовой разговор президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, в ходе которого детально обсуждалось согласование конкретных объемов, сроков и цен на поставки углеводородов и других видов сырья.

