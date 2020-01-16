В Минске запланировали возобновить переговоры по газу с РФ до конца января

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует возобновить переговоры по газу с Россией до конца января, сообщил министр энергетики республики Виктор Каранкевич журналистам в Минске в четверг.

"Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся", - добавил он.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд кубометров газа. В 2019 году цена на газ для Белоруссии составляла $127 за 1 тыс. кубометров. В конце декабря 2019 года президенты Белоруссии и РФ вели напряженные переговоры о цене на газ в 2020 году. Результатом договоренностей стало подписание поздно вечером 31 декабря протокола, в соответствии с которым прошлогодняя цена газа сохраняется для Белоруссии на 2 месяца - январь и февраль.

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом президент страны Александр Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров.