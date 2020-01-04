В Белоруссии не исключили поставку из России в январе 650 тыс. тонн нефти

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - "Белнефтехим" рассчитывает на поставку из России в январе 650 тыс. тонн нефти, заявил в субботу заместитель председателя белорусского концерна Владимир Сизов.

"С одной из российских нефтяных компаний достигнута договоренность, что порядка 100-130 тыс. т нефти будет поставлено на первом этапе", - сказал Сизов, которого цитирует госагентство БелТА.

Как подчеркнул при этом зампред концерна, есть договоренность с российской стороной, что в целом в январе может быть прокачано 650 тыс. тонн.

Ранее "Белнефтехим" сообщил о возобновлении поставки нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы.