"Белнефтехим" заявил о закупке первой партии нефти в России

Мозырский НПЗ в Белоруссии Фото: Reuters

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Концерн "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене.

"Сегодня оформляются документы с российской компанией на прокачку первой партии нефти, закупаемой по цене без премии", - говорится в сообщении на его сайте.

В концерне отмечают, что "работа по заключению контрактов на поставку углеводородного сырья из Российской Федерации в Республику Беларусь по цене, исключающей премию поставщикам, продолжается".

По его данным, "объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года".

Между тем, в концерне отказались сообщить "Интерфаксу" название российской компании, которая заключила первый в этом году контракт на поставку нефти в Белоруссию.

Как сообщалось, с 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.