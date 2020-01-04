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Заявку на поставку нефти на "Нафтан" оформили еще две российские компании

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса" (входят в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева), сообщили "Интерфаксу" в субботу источники, знакомые с ситуацией.

В "Русснефти" пока не смогли подтвердить эту информацию.

Ранее "Белнефтехим" сообщил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы начать две российские компании.

В "Транснефти" подтвердили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

Как сообщалось, с 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из РФ в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Беларусь с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.

Белоруссия нефть Белнефтехим Нафтан Транснефть Русснефть Нефтиса Михаил Гуцериев

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