Поиск

"Белнефтехим" сообщил о возобновлении прокачки нефти на белорусские НПЗ

В концерне заявили, что Белоруссия в январе намерена возобновить экспорт нефтепродуктов

"Белнефтехим" сообщил о возобновлении прокачки нефти на белорусские НПЗ
Мозырский НПЗ в Белоруссии
Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Поставка нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы возобновлена, заявил в субботу заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Сизов, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Сизов также заявил, что "Белнефтехим" планирует в январе возобновить экспорт нефтепродуктов. По его словам, возобновление экспорта "зависит от того, насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров".

"Мы рассчитываем, что к концу января - по крайней мере, это оптимистичный сценарий - все возможные ограничения будут сняты", - добавил зампредседателя концерна.

Сизов отметил, что транзит российской нефти через Белоруссию идет в штатном режиме.

Экономика"Белнефтехим" заявил о закупке первой партии нефти в России"Белнефтехим" заявил о закупке первой партии нефти в РоссииЧитать подробнее

Ранее в субботу "Белнефтехим" сообщил о заключении первого в этом году контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. В "Транснефти" заявили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти. Ближе к вечеру стало известно, что заявку на поставку нефти в Белоруссию из РФ оформили еще две российские компании.

Как сообщалось, с 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из России в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.

Белоруссия нефть Белнефтехим

Новости по теме

Новости

"Транснефть" сообщила о получении заявки на прокачку 133 тыс. тонн нефти на "Нафтан"

"Белнефтехим" заявил о закупке первой партии нефти в России

"Белнефтехим" заявил о закупке первой партии нефти в России

Что произошло за сутки: пятница, 3 января

"Дизельный" скандал Volkswagen

Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

Volkswagen начал переговоры о мировом соглашении по "дизельгейту" в Германии

Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов с 1 января

Рубль днем развернулся вниз к доллару и ускорил рост к евро

В "Транснефти" заявили, что транзит нефти через Белоруссию идет без ограничений

"Белнефтехим" подтвердил прекращение поставок нефти из России с 1 января

Рубль открыл первые торги года гэпом вверх к доллару и евро

Белорусские НПЗ сообщили о прекращении поставок нефти из России

Белорусские НПЗ сообщили о прекращении поставок нефти из России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');