"Белнефтехим" сообщил о возобновлении прокачки нефти на белорусские НПЗ

В концерне заявили, что Белоруссия в январе намерена возобновить экспорт нефтепродуктов

Мозырский НПЗ в Белоруссии Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Поставка нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы возобновлена, заявил в субботу заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.

"Сегодня в 17:05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Сизов, которого цитирует госагентство БелТА.

По его словам, до конца суток будет прокачано 6 тыс. тонн нефти.

Сизов также заявил, что "Белнефтехим" планирует в январе возобновить экспорт нефтепродуктов. По его словам, возобновление экспорта "зависит от того, насколько ритмично и быстро будет идти процесс заключения договоров".

"Мы рассчитываем, что к концу января - по крайней мере, это оптимистичный сценарий - все возможные ограничения будут сняты", - добавил зампредседателя концерна.

Сизов отметил, что транзит российской нефти через Белоруссию идет в штатном режиме.

Ранее в субботу "Белнефтехим" сообщил о заключении первого в этом году контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. В "Транснефти" заявили, что монополия получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти. Ближе к вечеру стало известно, что заявку на поставку нефти в Белоруссию из РФ оформили еще две российские компании.

Как сообщалось, с 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье. Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

По данным "Белнефтехима", в настоящее время цена поставок нефти из России в Белоруссию составляет 83% от мировой цены на нефть.

В связи с отсутствием импорта нефти Белоруссия с 1 января приостановила экспорт нефтепродуктов.