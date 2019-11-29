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Mazda отзовет в России почти 36 тыс. машин из-за проблем с задними фонарями

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российское подразделение Mazda - ООО "Мазда Мотор РУС" - отзывает в РФ 35 801 автомобиль CX-7, сообщает в пятницу Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, проданные с 1 марта 2007 года по 29 апреля 2013 года. "На некоторых автомобилях происходит помутнение рассеивателя заднего фонаря, который из-за этого при включении фонаря стоп-сигнала или заднего габаритного фонаря выглядит белым", - поясняет ведомство причину отзыва.

"Мазда Мотор РУС" уведомит владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости доставить авто в ближайший дилерский центр для бесплатного ремонта. Если вышеупомянутая техническая проблема подтвердится, в машине заменят оба задних фонаря, добавили в Росстадарте.

Ведомство также отмечает, что автомобиль должен быть оборудован оригинальными фонарями, установленными при производстве.

Mazda Мазда Мотор Рус Росстандарт CX-7

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