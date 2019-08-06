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Росстандарт сообщил об отзыве в России 6 682 Audi и одного BMW

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Российские представительства Volkswagen и BMW отзывают в России 6 682 автомобилей Audi и один кабриолет BMW 8 Series Convertiblе, сообщила пресс-служба Росстандарта.

Представитель производителя Audi, ООО "Фольксваген Груп Рус" отзывает три машины Audi Q5, проданных в 2019 году. В них может быть брак в сварном соединении в области крепления подушки безопасности переднего пассажира к передней панели. Там нужно заменить переднюю панель.

Также под отзыв попали еще 6 679 Audi Q5, реализованных в 2017-2019 годах. Там может выйти из строя фиксатор на подкрылке, крепление накладки колесной арки может ослабнуть и в худшем случае накладка может отсоединиться. В рамках отзывной кампании на этих машинах закрепят накладки колесных арок.

Кабриолет BMW 8 Series Convertible, проданный в период с 2015 по 2018 год попал под отзыв, поскольку у него могут быть неправильно привинчены оба насоса высокого давления. Это создает риск разгерметизации или обрыва топливопровода. Из-за этого может начаться утечка топлива и отключиться двигатель во время движения.

Весь ремонт дилеры проведут бесплатно для автовладельцев.

Audi BMW Росстандарт

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