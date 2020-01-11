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В Минэнерго заявили о транзите российской нефти через Белоруссию в полном объеме

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Транзит российской нефти через территорию Белоруссии на данный момент осуществляется в полном объеме, заявил журналистам в субботу замминистра энергетики России Павел Сорокин.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о введении экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по своей территории.

На понедельник намечено заседание антимонопольных служб двух стран по тарифам на транзит нефти и нефтепродуктов.

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Как сообщалось, с 1 января российские НК прекратили поставки нефти в Белоруссию из-за разногласий в цене на сырье за исключением разовых поставок независимых поставщиков.

Источники на нефтяном рынке сообщали, что белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере.

4 января "Белнефтехим" уведомил о заключении первого контракта с российской нефтяной компанией без премии к цене. По информации источника в отрасли, поставки нефти из РФ на "Нафтан" и Мозырский НПЗ готовы были начать две российские компании.

Источники, знакомые с ситуацией, сообщали "Интерфаксу", что заявку на поставку нефти из России на белорусский НПЗ "Нафтан" оформили "Русснефть" и "Нефтиса". "Транснефть" без упоминания грузоотправителя подтверждала, что получила заявку на прокачку на "Нафтан" 133 тыс. тонн нефти.

Белоруссия Россия нефть Минэнерго Павел Сорокин

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