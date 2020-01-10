Решение суда о сносе незаконных построек на станции Шиес обжалуют

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ООО "Технопарк" намерено оспорить решение Арбитражного суда Архангельской области, который частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" о сносе самовольных построек на станции "Шиес", сообщается на сайте проекта экотехнопарка.

Он уточняет, что жалоба будет подана после опубликования судом мотивировочной части принятого решения.

Компания полагает, что решение суда основано на заключении эксперта, которое содержит дефекты и противоречит выводам независимых экспертов. "В частности, отсутствуют основания для признания спорных объектов единым недвижимым комплексом (наличие в его составе объектов недвижимости (капитальных объектов), наличие у всех объектов единого назначения и технологической связи между собой, наличие зарегистрированного права собственности и так далее)", - отмечает "Технопарк".

Компания считает, что связь между спорными объектами и потенциальным объектом размещения ТКО в районе станции Шиес в ходе разбирательств в суде не доказана. Кроме того, точные характеристики, состав и место расположения экотехнопарка еще не определены, так как это может быть сделано только после проведения изысканий и проектирования.

Как сообщалось, 9 января Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" к ООО "Технопарк", которое реализует проект по строительству мусорного полигона на станции Шиес. Несколько построек были признаны самовольными, и суд обязал компанию в месячный срок с даты вступления судебного решения в законную силу снести их. Иск к "Технопарку" был подан в феврале 2019 года. В декабре суд отклонил встречный иск компании.

Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона для размещения отходов в Ленском районе региона, признан приоритетным. Предполагалось, что сортировать и брикетировать отходы будут в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего брикеты мусора в герметичных тюках повезут по железной дороге на дальнейшую переработку или захоронение.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми с октября 2018 года проводили митинги против строительства мусорного полигона.

Губернатор Поморья Игорь Орлов говорил "Интерфаксу", что общественные обсуждения строительства экотехнопарка начнутся в 2020 году.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт Урдома находится в 35 км.