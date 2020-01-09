Архангельский суд вынес решение о сносе нескольких объектов на полигоне Шиес

Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" к ООО "Технопарк", которое реализует проект экотехнопарка, о незаконных строительных работах на станции Шиес.

"Признать самовольной постройкой и обязать общество с ограниченной ответственностью "Технопарк" в месячный срок с даты вступления настоящего решения в законную силу снести возведенный на земельных участках незавершённый объект размещения твердых коммунальных отходов "ЭкоТехноПарк "Шиес", - говорится в определении суда, имеющемся в распоряжении "Интерфакса".

Среди объектов под снос оказалась зона выгрузки вдоль шестого железнодорожного пути примерной площадью 8 тыс. кв. м, водозаборный узел, здание для размещения станций водоочистки, двухэтажное здание общежития. В удовлетворении исковых требований в остальной части, а также иска к государственному бюджетному учреждению Москвы "Автомобильные дороги" суд отказал. В суде отметили, что решение может быть обжаловано в 14-м арбитражном апелляционном суде, на это отведено не более месяца с момента принятия решения.

Иск от муниципалитета к "Технопарку" был подан в феврале 2019 года, в декабре суд отклонил встречный иск ООО "Технопарк".

Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона для размещения отходов в Ленском районе региона, признан приоритетным. Предполагалось, что сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми проводили митинги протеста против строительства мусорного полигона с октября 2018 года. Губернатор Поморья Игорь Орлов сообщал "Интерфаксу", что общественные обсуждения строительства экотехнопарка начнутся в 2020 году.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт Урдома находится в 35 километрах.