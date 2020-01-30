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Компания "Технопарк" обжаловала решение суда о сносе построек на станции Шиес

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - ООО "Технопарк" подало апелляцию на решение Арбитражного суда Архангельской области о сносе самовольных построек на станции Шиес, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в четверг.

"Апелляционная жалоба поступила. Сегодня дело будет направлено 14-й арбитражный апелляционный суд в Вологде. Там они будут назначать рассмотрение этой жалобы", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что дело должно рассматриваться в течение двух месяцев.

Ранее ООО "Технопарк" заявляло о намерении оспорить решение Арбитражного суда Архангельской области, который частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" о сносе построек на станции Шиес. Компания полагает, что решение суда основано на заключении эксперта, которое содержит дефекты и противоречит выводам независимых экспертов, а связь между спорными объектами и потенциальным объектом размещения ТКО в районе станции Шиес в ходе судебных разбирательств не доказана.

В начале января Арбитражный суд Архангельской области частично удовлетворил иск муниципального образования "Урдомское" к ООО "Технопарк", которое реализует проект по строительству мусорного полигона на станции Шиес. Некоторые постройки были признаны самовольными. Суд обязал компанию в месячный срок с даты вступления судебного решения в законную силу снести их.

Комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области 18 октября 2018 года утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривающий строительство полигона для размещения отходов в Ленском районе региона, признан приоритетным. Предполагалось, что сортировка и брикетирование отходов будут происходить в распределительном центре на территории Люберецких очистных сооружений в Москве, после чего в герметичных тюках брикетированный мусор будет отправляться по железной дороге для дальнейшей переработки или захоронения.

15 июня 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства экотехнопарка "Шиес".

Жители Архангельска, Северодвинска и близлежащих населенных пунктов республики Коми проводили митинги против строительства мусорного полигона с октября 2018 года.

Губернатор Поморья Игорь Орлов сообщал "Интерфаксу", что общественные обсуждения строительства экотехнопарка начнутся в 2020 году.

Станция Шиес расположена в удалении от крупных городов, ближайший населенный пункт Урдома находится в 35 км.

Шиес Технопарк

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