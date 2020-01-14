Минск подсчитал выгоду от введения налога на транзит нефти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии и увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль может принести в бюджет около 210 млн белорусских рублей (примерно $100 млн), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина Белоруссии.

"Эта сумма складывается из увеличения налога на прибыль с 18% до 50% (около 120 млн белорусских рублей) и непосредственно экологического налога - 90 млн", - проинформировали в пресс-службе.

Как подчеркнули в Минфине, введение экологического налога прорабатывалось в течение 2019 года, и потому он "никак не связан с переговорным процессом между Беларусью и Российской Федерацией по нефти".

Целью указа является "обеспечение сбалансированного исполнения бюджета, снижение зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары".

Экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии введен указом президента с 1 января 2020 года. Его плательщиками являются ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и УП "Запад Транснефтепродукт" (входит в систему российского АО "Транснефтепродукт").