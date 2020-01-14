Поиск

Минск подсчитал выгоду от введения налога на транзит нефти

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Введение экологического налога на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии и увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль может принести в бюджет около 210 млн белорусских рублей (примерно $100 млн), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минфина Белоруссии.

"Эта сумма складывается из увеличения налога на прибыль с 18% до 50% (около 120 млн белорусских рублей) и непосредственно экологического налога - 90 млн", - проинформировали в пресс-службе.

В миреБелоруссия ввела экологический налог на транзит нефтиЧитать подробнее

Как подчеркнули в Минфине, введение экологического налога прорабатывалось в течение 2019 года, и потому он "никак не связан с переговорным процессом между Беларусью и Российской Федерацией по нефти".

Целью указа является "обеспечение сбалансированного исполнения бюджета, снижение зависимости его доходов от конъюнктуры внешнего спроса на сырьевые товары".

Экологический налог на транзит нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии введен указом президента с 1 января 2020 года. Его плательщиками являются ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и УП "Запад Транснефтепродукт" (входит в систему российского АО "Транснефтепродукт").

Белоруссия

Новости по теме

Новости

Минск счел нецелесообразной выплату премий нефтяным компаниям РФ в прежних объемах

Минск счел нецелесообразной выплату премий нефтяным компаниям РФ в прежних объемах
Российско-украинский газовый конфликт

В Киеве озвучили точную сумму платежа "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража

Счетная палата займется оценкой корпоративного управления в госкомпаниях

Счетная палата займется оценкой корпоративного управления в госкомпаниях

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Глава МИД отмежевался от решения "Аэрофлота" летать в Иран в дневное время

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

США исключили Китай из списка валютных манипуляторов

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Россияне становились банкротами в 1,6 раз чаще в 2019 году

Сбербанк собрался обанкротить реселлера Xiaomi в РФ

Белоруссия и РФ не договорились о тарифах на транзит российской нефти

Белоруссия и РФ не договорились о тарифах на транзит российской нефти

Счетная палата назвала регионы с угрозой скорого исчерпания мощностей свалок

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');