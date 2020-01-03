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СМИ узнали о приостановке Белоруссией экспорта нефтепродуктов с 1 января

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - С 1 января 2020 года Белоруссия приостановила экспорт нефтепродуктов на фоне отсутствия поставок нефти из России.

Соответствующее распоряжение концерна "Белнефтехим" опубликовано в одном из телеграмм-каналов, на который ссылается ряд белорусских СМИ.

"В целях обеспечения потребностей народного хозяйства и населения в нефтепродуктах с 1 января 2020 года приостановить отгрузки с белорусских нефтеперерабатывающих заводов на экспорт автобензинов всех марок, прямогонного бензина, нефраса всех марок, керосина осветительного, реактивного топлива, дизельного топлива, печного топлива, ароматических углеводородов, печного топлива, мазута топочно, битумов нефтяных, смазочных масел, гача нефтяного, СУГ до особого распоряжения концерна", - отмечается в нем.

Между тем, в пресс-службе концерна "Белнефтехим" не подтвердили и не опровергли распространенное СМИ сообщение о приостановке экспорта нефтепродуктов.

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Как сообщалось, концерн "Белнефтехим" в пятницу констатировал прекращение поставок нефти от российских компаний с 1 января в условиях отсутствия контрактов. В концерне также отметили, что белорусские НПЗ продолжают работу на накопленных в декабре остатках сырья.

Как сообщалось, Белоруссия накануне Нового года не смогла договориться с российскими НК об условиях поставки нефти с 1 января.

Белоруссия Россия нефть Белнефтехим

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