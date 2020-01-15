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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 19:54

Трамп допустил снятие пошлин с Китая после соглашения по второй фазе сделки

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины в отношении Китая пока сохранятся, но он готов отказаться от них, если стороны смогут прийти к соглашению по второй фазе торговой сделки.

"Мы сохраняем пошлины... я соглашусь снять пошлины, если мы сможем завершить вторую фазу", - заявил Трамп в среду, выступая в Белом доме в преддверии подписания соглашения о первой фазе сделки с Китаем.

По словам Трампа, он оставляет в силе пошлины, так как "в противном случае у нас не останется козырей, чтобы вести переговоры" с Китаем.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары.

Как сообщалось, переговоры по второй фазе планируется начать незамедлительно после подписания соглашения по первой.

Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения в декабре. В среду Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ в Вашингтоне должны подписать соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

США Китай

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