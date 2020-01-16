Мишустин потребовал за два года создать систему адресной социальной помощи

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат в премьер-министры Михаил Мишустин считает, что в ближайшие два года в стране нужно создать систему адресной социальной помощи нуждающимся, поскольку сейчас льготы распределяются автоматически и вслепую и деньги могут расходоваться зря. Он сказал это в Госдуме перед голосованием о его назначении.

"Существует огромное количество льгот, их сотни. Сегодня очень тяжело видеть, как эти льготы расходуются, потому что нет заявительного принципа, есть принцип их автоматического распределения, когда вы не видите таргетированную аудиторию, куда они пошли", - сказал чиновник.

В результате можно будет учитывать доходы каждого домохозяйства, рассчитать "федеральную формулу бедности" и доводить помощь через социальные контракты адресно до конечного потребителя, сказал он. Этому поможет закон о едином реестре населения, который уже принят в первом чтении. В реестре будут объединены данные загсов.

Эту задачу можно выполнить за два года, полагает чиновник. Он призвал депутатов помочь правительству сделать это быстрее.

На встрече с депутатами фракции КПРФ Мишустин пообещал, что все домохозяйства в течение двух лет будут внесены в единую базу и доход каждой "будет отслеживаться от начала до конца для предоставления адресной социальной помощи".

Комментируя меры соцподдержки, которые Владимир Путин сформулировал в президентском послании Федеральному собранию, Мишустин заявил, что на это потребуется около 4 трлн рублей из бюджета за четыре года. Подсчитать это ему помог глава Минфина Антон Силуанов. По словам кандидата в премьеры, эти средства можно будет выделить, перераспределив бюджетные расходы, бюджеты регионов это не затронет, эти деньги у государства есть благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности.

Путин в послании предложил ввести для бедных семей ежемесячные выплаты на детей в возрасте с трех до семи лет, обеспечить всех младшеклассников бесплатным горячим питанием, увеличить число бюджетных мест в региональных вузах. Также он предложил выплачивать маткапитал уже за первого ребенка, увеличить сумму выплат и продлить эту программу до конца 2026 года.