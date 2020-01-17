"Мечел" решил продать долю в Эльгинском проекте ради снижения задолженности

Фото: Наиль Фаттахов/ТАСС

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Основной владелец "Мечела" Игорь Зюзин решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском месторождении, так как не нашел на нее денег, узнал РБК от источников, близких к компании и ее кредиторам. По их словам, он готов продать свои 51% Эльги и выйти из проекта.

Сделка позволит "Мечелу" существенно сократить свои долги, которые превышают 400 млрд рублей.

В "Мечеле" пока от комментариев воздерживаются.

Потенциальный покупатель Эльги - "А-Проперти" сооснователя оператора Yota Альберта Авдоляна. Летом 2010 года эта компания направила в ФАС ходатайство о покупке у Газпромбанка 49% в Эльге. В соответствии с акционерным соглашением банк направил оферту на выкуп своего пакета "Мечелу" (34% Эльги за 31 млрд рублей плюс опцион на оставшиеся 15%). Компания оферту приняла, дедлайн по ней наступает 20 января.

Андрей Костин, глава ВТБ - основного кредитора "Мечела" - уже говорил, что банк вряд ли будет кредитовать сделку по покупке "Мечелом" доли Газпромбанка в Эльге.

"А-Проперти" заинтересована и в покупке контрольного пакета в проекте у "Мечела", добавляет РБК.

Параллельно с переговорами по Эльге "Мечел" обсуждает с кредиторами реструктуризацию долга, grace period по которому истекает в I квартале. На конец мая задолженность "Мечела" по основному долгу перед Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ составляла 347,5 млрд рублей. "Мечел" в июне направил госбанкам предложение отсрочить выплаты по "телу" долга с 2020-2022 на 2024-2026 годы.

В ноябре ВТБ и Сбербанк обменялись обязательствами, в результате которой ВТБ получил задолженность "Мечела" в сумме чуть менее 50 млрд рублей, передав Сбербанку долг "Евроцемент груп" Филарета Гальчева.

Чистый долг "Мечела" без пеней, штрафов и опционов на конец III квартала составляет 408 млрд рублей, соотношение чистого долга к EBITDA - 6,9х. Доля госбанков составляет 89% кредитного портфеля "Мечела".