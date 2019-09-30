"Мечел" принял оферту "Газпромбанка" о выкупе доли в Эльгинском месторождении

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе 34% в Эльгинском проекте в рамках преимущественного права, сообщили "Интерфаксу" представители сторон.

"Мы официально подтверждаем, что Газпромбанком от компании группы "Мечел" получен акцепт обязательной оферты о выкупе части (34%) принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском угольном месторождении, что означает возникновение юридической обязанности компании группы "Мечел" выкупить у ГПБ долю в Эльге", - сказал представитель Газпромбанка.

Газпромбанку принадлежит 49% в Эльге, "Мечелу" - 51%.

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