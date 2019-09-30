Поиск

"Мечел" принял оферту "Газпромбанка" о выкупе доли в Эльгинском месторождении

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - "Мечел" принял оферту Газпромбанка о выкупе 34% в Эльгинском проекте в рамках преимущественного права, сообщили "Интерфаксу" представители сторон.

"Мы официально подтверждаем, что Газпромбанком от компании группы "Мечел" получен акцепт обязательной оферты о выкупе части (34%) принадлежащего Газпромбанку пакета в Эльгинском угольном месторождении, что означает возникновение юридической обязанности компании группы "Мечел" выкупить у ГПБ долю в Эльге", - сказал представитель Газпромбанка.

Газпромбанку принадлежит 49% в Эльге, "Мечелу" - 51%.

Новость дополняется

Мечел Газпромбанк

Новости

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель

Россия смогла в сентябре выполнить сделку ОПЕК+ лишь на 88%

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Стали известны условия введения седьмой степени "свободы воздуха" в "Пулково"

Власти в России отследили 5,3 трлн рублей, не дошедших до объектов строительства

Сланцевый бум в США ослабевает на фоне операционных проблем в отрасли

Свыше 30 млн россиян начнут получать повышенные пенсии в 2020 году

Собянин предложил отменить транспортный налог для электромобилей в Москве

Эксперты ВШЭ указали путь выхода российской экономики из стагнации

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 года

CNPC обнаружила новые запасы нефти и газа в Китае

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');