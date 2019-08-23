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Основатель Yota собрался купить 49% Эльгинского проекта у Газпромбанка

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Компания "А-Проперти" Альберта Авдоляна, одного из основателей телекомоператора Yota, подала в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) ходатайство о покупке у Газпромбанка 49% в Эльгинском угольном проекте "Мечела", сообщают "Ведомости" со ссылкой на ходатайство.

В ФАС "Интерфаксу" подтвердили, что получили такое ходатайство. В "Мечеле", владеющем 51% Эльги, от комментариев отказались.

Экономика"Мечел" предоставил Газпромбанку опцион на покупку 49% Эльгинского месторожденияЧитать подробнее

Представитель Газпромбанка в свою очередь подтвердил агентству, что банк получил предложение от одного из инвесторов на покупку доли в Эльге. "Банк рассматривал и рассматривает Эльгу как инвестиционный актив. В течение ряда месяцев инвесторы интересовались покупкой доли в Эльге. В настоящий момент получено предложение от одного из них. Условия предполагаемой сделки не раскрываются, но являются для банка выгодными", - сказал он.

Источник, близкий к банку, отметил, что "у "Мечела" по закону есть право выкупить долю банка в течение месяца, если он найдет финансирование".

"Мечел" и Газпромбанк с 2017 года искали инвестора в Эльгу для дальнейшего развития проекта. Переговоры велись первоначально с азиатскими компаниями-потребителями угля. Предполагалось, что продающим акционером станет Газпромбанк.

Эльгинское угольное месторождение - крупнейшее в России и одно из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, оно расположено в Южной Якутии. Его запасы составляют около 2,2 млрд тонн по стандартам JORC. Добыча на Эльгинском разрезе началась в 2011 году.

Альберт Авдолян Газпромбанк Мечел

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