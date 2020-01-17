Рынок акций РФ завершил неделю на новых максимумах индекса МосБиржи

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в пятницу поднялся вслед за мировыми площадками после заключения торговой сделки первой фазы между США и Китаем, а также на фоне неплохой статистики из КНР и США; индекс МосБиржи обновил исторический максимум и вплотную подошел к новому круглому рубежу 3200 пунктов, при этом лидировали в росте выстрелившие более чем на 10% бумаги "РусАла".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3196,88 пункта (+1,3%, максимум дня и новый пик - 3198,32 пункта), индекс РТС - 1637,75 пункта (+1,6%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,4%.

Доллар просел до 61,5 рубля (-0,17 рубля).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,4-2,3%, доллар подорожал на 0,44 рубля.

Поднялись в пятницу акции "РусАла" (+10,2%), "ФСК ЕЭС" (+6,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+4,4%, до 47,09 рубля), "Россетей" (+3,9% и +3,1% "префы"), "АЛРОСА" (+3,3%), "Норникеля" (+3%, до 21,524 тыс. рублей - новый максимум), "Мечела" (+2,8% и +2,2% "префы"), "РусГидро" (+2,7%), АФК "Система" (+2,2%), "Яндекса" (+2%), Сбербанка (+1,9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,4%), "Северстали" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%).

Агентство РБК сообщило в пятницу со ссылкой на источники, близкие к "Мечелу" и ее кредиторам, что компания Игоря Зюзина решила выйти из проекта по разработке Эльгинского месторождения, не найдя средств на выкуп доли Газпромбанка. По информации издания, "Мечел" решил не пользоваться преимущественным правом на выкуп у Газпромбанка доли в Эльгинском проекте, а также готов продать принадлежащие ему 51%.

Просели в пятницу бумаги "Распадской" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), ПАО "Полюс" (-0,3%).

Во "втором эшелоне" на Московской бирже лидерами роста в пятницу выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+39,9%), ПАО "Саратовский НПЗ" (+29%), ПАО "Русская аквакультура" (+11,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (+9,9%), ПАО "Коршуновский ГОК" (+8,2%), "Детского мира" (+7,4%).

Подешевели бумаги ПАО "Институт стволовых клеток человека" (-2,3%), банка "Кузнецкий" (-1,8%), банка "Уралсиб" (-1,7%), "Юнипро" (-1,5%), "Объединенной вагонной компании" (-1,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 78,644 млрд рублей (из них 11,731 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 10,774 млрд рублей - на бумаги "Газпрома").

Зарубежные рынки

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%), растут Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,7-1%) и Америка (индекс S&P 500 прибавляет 0,2%).

В среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами. Оно предполагает, что Китай нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это Вашингтон не будет вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Переговоры с Пекином по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Кроме того, в четверг американские сенаторы поддержали новое трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA). Палата представителей Конгресса одобрила его еще в декабре 2019 года, теперь документ направляется на подписание Трампу.

В США в пятницу вышла неплохая статистика: число новостроек в декабре выросло на 17% - до 1,608 млн домов, что является максимумом с декабря 2006 года, тогда как ожидался рост до 1,38 млн домов.

Вместе с тем промпроизводство в США в декабре сократилось на 0,3% при прогнозах снижения на 0,2%.

Нефть в пятницу также подросла, цена Brent к 18:50 по московскому времени почти на $0,3 превысила уровень суточной давности. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent составила $64,84 за баррель (+0,3% и +1% накануне), мартовская цена WTI - $58,61 за баррель (+0,1% и +1,2% в четверг).