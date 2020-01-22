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РФПИ отобрал более 10 "крайне надежных" проектов для инвестирования средств ФНБ

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) продолжит участвовать в инвестировании средств Фонда национального благосостояния, сформировал список из более чем десяти проектов, надежность которых позволит вкладывать в них средства ФНБ, сообщил генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы продолжим инвестировать средства ФНБ в различные проекты", - сказал Дмитриев в ходе сессии "Россия: стратегический прогноз" в Давосе. По его словам, РФПИ сформировал более 10 "крайне надежных" проектов, "куда можно было бы инвестировать средства ФНБ, при этом доходность будет гарантирована, в том числе гарантией от ключевых компаний, которые реализуют данные проекты".

Ранее РФПИ была выделена квота в 10% от ФНБ для реализации инфраструктурных проектов. Средства ФНБ задействованы в ряде проектов с участием РФПИ - например, в строительстве комплекса "СИБУРа" Запсиб-2, проектах "Ликвидация цифрового неравенства" (совместно с "Ростелекомом") и "Строительство интеллектуальных сетей" (проект "Россетей").

Ранее в январе на встрече с президентом Владимиром Путиным Дмитриев сообщил, что из средств ФНБ с участием РФПИ было проинвестировано 125 млрд рублей в различные проекты. При этом он отметил, что была показана "доходность на 30% выше, чем аналогичная доходность была бы, если бы проинвестировали в американские ценные бумаги".

РФПИ Кирилл Дмитриев ФНБ

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