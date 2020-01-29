Суд отказался удовлетворить заявление Baring Vostok о прекращении оценки акций банка "Восточный"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Амурской области в среду отказал Evison Holdings (миноритарный акционер "Восточного", подконтрольна Baring Vostok) в просьбе прекратить проведение экспертизы стоимости акций банка "Восточный" в рамках судебного спора о допэмиссии, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствовавший на судебном заседании.

Истцом выступает компания "Финвижн Холдингс" Артема Аветисяна, ответчиками - Банк России (орган, осуществивший госрегистрацию дополнительного выпуска акций) и банк "Восточный". Evison участвует в деле в качестве третьего лица.

Представитель Evison Павел Дарницын пояснил в суде, что Центробанк в конце декабря прошлого года признал несостоявшимся спорный дополнительный выпуск акций, а значит предмет спора утрачен.

"Признавать недействительным попросту нечего. Даже гипотетической угрозы нарушения прав не имеется. Без материально-правового интереса нет необходимости в судебной защите", - отметил Дарницын.

Представитель Финвижн Александр Дондоков настаивал на экспертизе и продолжении судебного спора, отметив, что в иске заявлены два требования. "По меньшей мере остается спор о корпоративных решениях. Спор между нами остается", - отметил Дондоков.

Представитель Банка России Ирина Демакова, в свою очередь, заметила, что оставляет решение на усмотрение суда. "С доводами Evison согласны. Предмет иска ушел. Если акционеры банка не согласны с решением Совета директоров, это должно решаться за пределами рассмотрения данного иска", - пояснила Демакова.

Судья Александр Осадчий, заслушав участников спора, принял решение отказать в удовлетворении ходатайства Evison. Экспертиза оценки акций Восточного будет продолжена.

Как сообщалось, "Финвижн" требует признать недействительными решения совета директоров "Восточного" о дополнительном выпуске акций в объеме 500 млрд штук и об установлении заниженной, по мнению истца, цены размещения - 1 коп. за акцию. Из отчета об оценке, который ранее представила суду "Финвижн", следует, что по состоянию на март 2019 года цена за одну акцию - 3,82 коп. Evison также обратилась в оценочную организацию, которая установила, что рыночная цена акции составляла 0,98 коп.

По решению суда в рамках спора в ноябре прошлого года была назначена независимая оценка акций банка, которую поручено провести члену Союза судебных экспертов в Москве Василию Иллювиеву. Он должен был представить итоги работы не позднее 10 декабря, однако по просьбе Иллювиева экспертиза была продлена до 18 февраля. Акции оцениваются по состоянию на 31 марта текущего года (гонорар эксперта составил 850 тыс. рублей).

Evison и ранее заявлял об утрате смысла спора о допэмиссии, так как еще 4 октября прошлого года истек установленный положением ЦБ срок для размещения акций. Продлению срока препятствовали принятые судом обеспечительные меры, по которым органам управления банка "Восточный" запрещено принимать любые решения и совершать любые действия по размещению допэмиссии акций на 5 млрд рублей.

В июне Baring Vostok утратил контроль над банком "Восточный", спорные 9,99% акций кредитной организации в рамках исполнения решения суда были списаны в пользу "Финвижн".