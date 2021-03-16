Группу дагестанцев заподозрили в участии в запрещенной религиозной организации

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Девять жителей Дагестана стали фигурантами уголовного дела об участии в экстремистской организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра", запрещенной в России Верховным судом в 2010 году. Об этом сообщает СК региона.

По версии следствия, они в Махачкале в 2014 году вступили в это религиозное объединение, участвовали в его собраниях и там "коллективно призывали отвергать светские законы и институты гражданского общества". Как полагает следствие, они стремились создать государство с радикальной формой религиозного правления.

Подозреваемым вменяют ч. 2 ст. 282.2 УК (участие в деятельности экстремистской организации).