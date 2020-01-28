"ЛУКОЙЛ" попросил у Путина три новых участка каспийского шельфа

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов попросил президента Владимира Путина предоставить компании для геологического изучения три участка недр на западе российской части каспийского шельфа, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой письмо предпринимателя.

Это участки Тюлений-1, Тюлений-2, Тюлений-3 рядом с одноименным островом. По словам Алекперова, структура компании ООО "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть" "испытывает дефицит в новых геологоразведочных проектах". Путин поставил на письме визу с поручением министру природы Дмитрию Кобылкину "проработать и доложить".

Получить эти участки "ЛУКОЙЛ" может по заявительному принципу - Минприроды можеть дать компании лицензию без торгов, если на на участки не будет других претендентов.

С 1995 года "ЛУКОЙЛ" пробурил 26 поисково-разведочных скважин в Каспийском море и открыл месторождения Хвалынское, 170 км, имени Корчагина, Филановского, Кувыкина, Грайфера с запасами более 1 млрд тонн условного топлива, напомнил Алекперов в обращении президенту. Сейчас "ЛУКОЙЛ" разрабатывает на Каспие месторождения Корчагина и Филановского (добыча — около 7 млн тонн в год).

"ЛУКОЙЛ" давно интересуется шельфовыми проектами, однако по закону не может получить у ним доступ. В январе Алекперов отмечал, что в Арктике у компании нет перспектив, поскольку все участки шельфа уже распределили "Роснефть" и"Газпром".