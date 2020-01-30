Акции "ЛУКОЙЛа" упали на 2,7% в начале торгов

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Акции "ЛУКОЙЛа" упали в начале торгов на Московской бирже на 2,75% (до 6450,5 рубля за штуку) на фоне снижения их веса в индексах MSCI.

Индексный провайдер MSCI оставил оценку FIF (foreign inclusion factor, применительно к российским компаниям - оценка free float) для "ЛУКОЙЛа" без изменения на уровне 0,55 (одновременно понизив количество акций), говорится в сообщении MSCI. Это приведет к понижению веса акций "ЛУКОЙЛа" в индексах MSCI. Изменения вступят в силу 3 февраля.

Как сообщалось, совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" утвердил отчет об итогах предъявления акционерами компании заявлений о продаже принадлежащих им акций. В период действия оферты поступили заявления о продаже 22 млн 134 тыс. 238 акций, в том числе заявление от LUKOIL Securities Limited (100%-ного дочернего общества компании) о продаже 21 млн 751 тыс. 935 акций. Акции будут приобретены по цене 5300 рублей за штуку и оплачены в срок не позднее 7 февраля 2020 года. Приобретенные акции будут погашены сразу после их зачисления на казначейский счет ПАО "ЛУКОЙЛ", что приведет к уменьшению уставного капитала компании до 692 млн 865 тыс. 762 обыкновенных акций.