Торги недрами - хватай, что есть!

Итоги года в добывающей сфере

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Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Нефтяники живут в реальности тяжелого воспроизводства минерально-сырьевой базы - запасы месторождений истощаются, что заставляет компании бурить глубже, а денег тратить больше, в том числе на новые технологии извлечения старых запасов. С каждым годом нефтекомпании все яростнее бьются на аукционах за участки из нераспределенного фонда. И, несмотря на то, что большая их часть слабо разведана или имеет крошечные ресурсы, компании разбирают участки как горячие пирожки, многократно разгоняя цены на аукционах.

Легко расставаясь с деньгами, нефтяники, тем не менее, проявляют разборчивость иного рода - они стали собирать углеводородные земли, в основном, в регионах, где уже работают, и где имеется инфраструктура для освоения даже самых малоизученных участков. Еще одной особенностью 2019 года стал интерес компаний к участкам на полуострове Таймыр, который становится новой нефтегазовой провинцией России.

Наиболее активным участником аукционов в уходящем году стала "Роснефть", которая, по расчетам "Интерфакса" на основе данных Роснедр, потратила на лицензии порядка 9 млрд рублей, что составило 37% от всех средств (24,1 млрд), поступивших в бюджет в качестве разовых платежей за участки. Для сравнения, в 2018 году "Роснефть" в общей сложности потратила на семь участков 4,2 млрд рублей, а бюджет России получил от аукционов 23,7 млрд рублей, 43% от которых привнесла "Газпром нефть", прикупив 16 участков.

Участки по вашим заявкам

"Газпром нефть", лидер бокс-офиса 2018 года, в этом году впервые сделала своим приоритетом наращивание ресурсной базы по заявительному принципу. Кроме того, компания использовала фланговый механизм, который дает недропользователю приоритетное право на получение поисковых лицензий в 20-километровой зоне осваиваемых месторождений.

Используя эти подходы, "Газпром нефть" получила в пользование участки в таких новых для себя регионах присутствия, как Таймыр и Свердловская область. На Таймыре, привлекательном на сегодняшний день для многих нефтяных компаний, "Газпром нефть", в частности, обзавелась 12 участками (Западно-Таймырские участки 1 - 12).

В аукционах "Газпром нефть" тоже принимала участие, но скромно: за год компания прикупила пять участков в хорошо знакомых ей ЯНАО, ХМАО и Оренбуржье, потратив в общей сложности порядка 3,9 млрд рублей (против 10,7 млрд рублей в 2018 году). При этом больше всего средств пошло на Хамбатейский участок федерального значения на Ямале (2 млрд рублей) с запасами в 34 млрд куб. м газа и 2,6 млн тонн газового конденсата и ресурсами в 247 млрд кубометров по газу и 20 млн тонн по конденсату. Участок станет частью Ямальского кластера "Газпром нефти" , ядро которого - Новопортовское месторождение.

Вторым по дороговизне аукционным участком, за который боролась "Газпром нефть", стал "Восточно-Шапшинский 1" в ХМАО. Совместное предприятие Repsol и "Газпром нефти" - "Евротэк-Югра" - буквально вырвало победу у "Роснефти" , подняв в итоге ценник до 1,134 млрд рублей при стартовом платеже в 14,5 млн рублей. Участок имеет небольшие ресурсы нефти в 9,5 млн т по категории D1 и 0,2 млн т по D2, зато их легко монетизировать - рядом уже готовые магистральные газо- и нефтетрубопроводы, доступ к железной дороге и линиям электропередач.

"Газпром нефть" продолжает реализацию стратегии доступа к новым поисковым зонам, которая позволяет решать задачу восполнения ресурсной базы до 2030 года. В 2019 году компания обеспечила выход на Таймыр и в Свердловскую область, а также расширила присутствие в стратегически важных регионах - в Оренбургской области, на юге Ямала и в Тазовском районе ЯНАО", - прокомментировала компания "Интерфаксу" свою политику в области воспроизводства запасов.

На Таймыр любой ценой

Таймыром всерьез заинтересовалась и "Роснефть", которая 2018 году не проявляла аукционной активности. Тогда в "Роснефти" отмечали, что, согласно стратегии до 2022 года, приоритетным направлением для компании является увеличение доходности и отдачи от уже имеющихся активов. "Портфель активов "Роснефти" составляют высокоэффективные органические проекты, на реализации которых будет сделан основной акцент", - отмечала компания.

Но в 2019 году "Роснефть" снова пошла в бой. На полуострове Таймыр компания планирует реализовать свой проект "Восток Ойл", который включит месторождения Ванкорского кластера, участки Пайяхской группы "Нефтегазхолдинга" экс-главы "Роснефти" Эдуарда Худайнатова, Восточно-Таймырские участки, активы ООО "Ермак Нефтегаз" (СП "Роснефти" и британской BP) и Западно-Иркинский лицензионный участок.

Последний компания купила на торгах в октябре этого года, сделав всего один шаг в аукционе и остановившись на цене в 402,7 млн рублей. Дело в том, что условия участия в аукционе были прописаны таким образом, что участвовать в нем могла только "Роснефть". Роснедра включили в условия требование о наличие у участника собственных танкеров-ледоколов российской постройки или контрактов на строительство таких судов. Кроме того, победитель конкурса должен обеспечить транспортировку всей нефти, добываемой на участке, по Северному морскому пути.

На этом приобретения "Роснефти" на Таймыре не закончились. В декабре компания пошла еще на три аукциона - на Мезенинский, Янгодский и Северо-Джангодский участки. В ожесточенной борьбе с "Сургутнефтегазом" за участки в перспективном регионе "Роснефти" пришлось стократно разогнать стартовые платежи, не превышавшие и 10 млн рублей, до немыслимых 2,6 млрд рублей, 2,2 млрд рублей и 1,3 млрд рублей соответственно.

Раскупала "Роснефть" участки и в таких регионах своего присутствия, как ХМАО, Удмуртия, Иркутская область и Башкирия. Всего за уходящий год компания приобрела на аукционах порядка 16 новых участков против семи в 2018 году, только единожды уступив победу "Газпром нефти" в уже упомянутом аукционе на "Верхне-Шапшинский 1".

"ЛУКОЙЛ" тоже готов платить

Один из самых пассивных мейджоров на торгах 2018 года - "ЛУКОЙЛ" - тоже решил наверстать упущенное, оставив на аукционах в общей сложности 7,6 млрд рублей.

"Мы сегодня смотрим на рынок, и в том числе на приобретение активов в upstream. "ЛУКОЙЛ" активно участвует во всех тендерах во всех регионах России. Сейчас выбрали несколько блоков в Оренбургской области. Мы делаем все для того, чтобы каждый год компенсировать объемы производства", - сообщил глава компании Вагит Алекперов в интервью "Коммерсанту".

За весь год компании удалось получить еще 14 лицензий на участки в уже осваиваемых ею нефтеносных регионах - Башкирии, Саратовской, Самарской, Пермской областях, ХМАО и Коми. Этому способствовало и то, что интересы "ЛУКОЙЛа" пересекались с интересами других крупных нефтекомпаний лишь на трех аукционах в Оренбуржье и Башкирии.

Нижнеозерный 1 и Нижнеозерный 2 в Оренбургской области помимо "ЛУКОЙЛа" интересовали "Роснефть", "Газпром нефть", "Сладковско-Заречное" (входит в ПФГ "Сафмар" Михаила Гуцериева). Чтобы заполучить участки в регионе, отличающемся развитой инфраструктурой и близостью к рынкам сбыта, "ЛУКОЙЛу" пришлось разогнать цену за первый участок в 91 раз - с 16 млн до 1,4 млрд рублей. Второй участок обошелся компании в 3,2 млрд рублей при стартовой цене в 7,8 млн рублей.

Еще два других участка в Оренбуржье - Центральный 1 и Центральный 2 - также были вырваны из рук конкурентов с большим трудом за 1 млрд рублей и 495 млн рублей соответственно, что в 46 раз и 30 раз выше начальных платежей. При этом на всех участках отсутствуют хоть какие-нибудь разведанные запасы, а ресурсы нефти и газа совсем крошечны.

"НОВАТЭК" берет свое

"НОВАТЭК", не отличавшийся наряду с "ЛУКОЙЛом" активностью на торгах в 2018 году, был крайне избирательным к выставляемым участкам.

Еще в 2016 году Минприроды по просьбе "НОВАТЭКа" "зарезервировало" под планы компании по созданию СПГ-кластера на Ямале и Гыдане десять участков. Из этого списка "НОВАТЭК" в прошлые годы уже получил лицензии на Штормовое, Гыданское, Западно-Сеяхинское, Верхнетиутейское месторождения. В 2019 году "НОВАТЭК" получил через аукционы еще две лицензии из резерва - на Солетско-Ханавейское месторождение и Бухаринский участок.

Аукционы на оба участка объявлялись по распоряжению правительства и обошлись компании в 2,6 млрд рублей и 2,3 млрд рублей соответственно. Как в случае и с упомянутыми оставленными для "НОВАТЭКа" участками условия аукциона были сформированы таким образом, что никакая другая компания не могла принять участие в торгах.

Также в ноябре стало известно, что глава компании Леонид Михельсон направил письмо президенту Владимиру Путину с просьбой провести аукцион по ещё одному участку из резерва - Северо-Гыданскому, включив в его условия обязательное использование запасов для производства СПГ. Газета "Коммерсантъ" сообщала, что просьба получила поддержку в правительстве, но пока аукцион на этот участок не объявлялся.

Кроме Северо-Гыданского в резерве пока остаются Восточно-Явайский, Мамонтовский и Ярачойтский участки. Вместе с Бухаринской площадью и Северо-Гыданским участком их суммарный газовый потенциал по С3+D - 2,9 трлн кубометров.

Помимо этого, в рамках аукциона "НОВАТЭК" в текущем году стал владельцем лицензий на Южно-Ямбургский и Восточно-Ладертойский участки в тех же регионах с ресурсами газа почти в 700 млрд кубометров, заплатив за них в сумме 1,7 млрд рублей.

Ещё за один участок на Гыдане - Пухуцяяхский - "НОВАТЭК" предпочёл не бороться и после двух шагов аукциона отдал победу "Газпром нефти". У Пухуцяяхского очень небольшие ресурсы по D1+D2 в размере 35 млн тонн н.э, он характеризуется слабой изученностью и значительной удаленностью от инфраструктуры. "Газпром нефть" для разработки Пухуцяяхского участка привлекла иностранных партнеров - Shell и Repsol.

ИНК и КНК сыграли вничью

Интересной стала битва за лицензии в Красноярском крае между двумя компаниями, названия которых отличаются лишь одной буквой - ИНК ("Иркутская нефтяная компания") и новой "тёмной лошадкой" КНК ("Красноярская нефтегазовая компания", принадлежит кипрской NefteOil Ltd).

В 2017 году ИНК, работавшая до этого в основном в Иркутской области, выкупила у фонда "Энергия" экс-министра энергетики Игоря Юсуфова лицензии на семь нефтегазовых участков в Красноярском крае с суммарными ресурсами по D1+D2 в 188,1 млн тонн нефти и 549,2 млрд куб. м газа, и сейчас продолжает наращивать ресурсную базу в этом регионе.

КНК была зарегистрирована в начале 2019 года, но всего за год компания купила на аукционах восемь лицензий на участки в тех же регионах, и ещё в 18 аукционах соревновалась наравне с ИНК и крупнейшими игроками рынка. Тягаться с нефтяными титанами новичку пока не под силу, а вот планы ИНК она явно нарушила. На восьми из 18 аукционов, на которых встретились эти две компании, КНК одержала победу, потратив около 118 млн рублей.

ИНК обошла соперников также в восьми аукционах, но заплатила в сумме гораздо больше - 928 млн рублей из-за Читорминского участка в Иркутской области, который обошёлся компании в 780 млн рублей. ИНК боролась за участок с "Газпромом" до самого конца, пока на 157-м шаге аукциона не предложила максимальную цену. Участок стал настоящим лакомым куском для ИНК, так как он не только хорошо обустроен (трасса нефтепровода ВСТО проходит непосредственно по участку, а действующий нефтепровод Омск-Ангарск расположен в 300 км), но и имеет неплохие запасы газа по C1 - 10,769 млрд куб. м и ресурсы по D1 - 12,9 млрд куб. м, D2 - 34,6 млрд куб. м, что очень кстати с учётом планов по реализации масштабного газового проекта компании.

Робкие десятки

"Татнефть" и "Сургутнефтегаз" были в 2019 году гораздо осторожнее, чем в 2018-м. Эти компании купили на торгах всего по три участка и потратили на них 403 млн рублей и 91 млн рублей соответственно.

"УДС-Нефть" бывшего удмуртского депутата Алексея Чулкина, которая в предыдущие годы устраивала на аукционах целые перформансы и любой ценой старалась обогнать гигантов отрасли, предлагая в сотни раз больше стартового платежа, в этом году была не такой азартной. И каждый раз встречаясь на аукционах в одном зале с "Роснефтью", "Татнефтью" и "ЛУКОЙЛом", компания предпочитала не тягаться со старшими товарищами. В итоге из семи аукционов "УДС-Нефть" выиграла только один - тот, в котором участвовали такие же небольшие компании - удмуртское ООО "Хеттинский" и пермское ООО "УНК-Пермь".

Ещё около двух десятков небольших малоизвестных нефтегазовых компаний добавили в бюджет страны примерно 300 млн рублей в качестве разовых платежей за участки, которые не заинтересовали больших игроков рынка. Все эти участки, как правило, были ранее практически не изучены и почти не имели не то что запасов, но и ресурсов углеводородов, но зато были вполне доступны по цене.

Для таких компаний аукционы являются, пожалуй, единственным способом получить новые участки - разгонять цену за более перспективные обустроенные участки могут себе позволить далеко не все, а небольших независимых недропользователей, готовых продаться за небольшие деньги, в России уже практически не осталось.

Если в предыдущие годы более половины торгов участками, которые выставляли Роснедра, признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок или вовсе отменялись, то в 2019 году, по расчетам "Интерфакса", не состоялись лишь 42 из 153 объявленных аукционов и конкурсов, и только три аукциона были отменены.

Возможно, в ближайшие годы мы увидим ещё более позитивную статистику. Правда, пока Роснедра предложили недропользователям в 2020 году разыграть только десять углеводородных участков на хорошо обустроенном Ямале, в Саратовской области, а также - впервые за российскую историю - в Крыму. Крымский участок имеет запасы газа почти в 2 млрд кубометров и ресурсы - в 4,11 млрд кубометров, но публичные компании сражаться за него вряд ли осмелятся - так что у нас есть все шансы в следующем году увидеть на торгах новые варианты трехбуквенных аббревиатур.