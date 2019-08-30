Троценко купит у ВЭБа долг завода "Аммоний" за $900 млн

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Роман Троценко станет инвестором завода по производству аммиака и азотных удобрений "Аммоний" в Менделеевске. ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

"Аммоний" заработал в 2015 году. Общая стоимость проекта, по данным 2016 года, составила $2,15 млрд. Основную сумму - $1,8 млрд - предоставил ВЭБ. Из-за девальвации рубля и снижения цен на азотные удобрения относительно заложенных в проект параметров, завод работает с убытком и не может обслуживать долг.

ВЭБ, крупнейший кредитор и владелец 22,8% акций предприятия, весной 2019 года инициировал процесс привлечения инвестора в "Аммоний". Организатором отбора стал Газпромбанк. В финальный этап отбора, по данным источников "Интерфакса", кроме "СДС Азота", прошел "ЛУКОЙЛ".

Сделка по продаже прав требования заключается "при условии вхождения КАО "Азот" в капитал "Аммония" с соблюдением всех прав акционеров предприятия", отметили в ВЭБе.

Троценко раньше говорил, что заявка "СДС Азота" на "Аммоний" была "самая красивая", но не раскрыл детали. Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов характеризовал заявку своей компании как "неагрессивную", но тоже цифр не называл.

На первом этапе отбора в числе претендентов на актив были также "Уралхим", "ФосАгро" и РФПИ совместно с сингапурской Indorama.

Контролирующим акционером "Аммония" является ООО "Татаммоний", принадлежащее ЗПИФу управляющей компании "Регионгазфинанс", 24,3% акций - у Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана. Троценко ранее пояснял, что при продаже долг "Аммония" будет конвертирован в акции.

Выручка "Аммония" в первом полугодии 2019 г. составила 10,2 млрд рублей. Троценко объяснял интерес к "Аммонию" тем, что его продукция продолжает продуктовую линейку кемеровского "Азота" и "Ангарского азотно-тукового комбината", входящих в "СДС Азот".