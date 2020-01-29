Лукашенко уполномочил правительство на подписание с Казахстаном соглашения по нефти

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству провести переговоры с Казахстаном о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в республику, сообщила пресс-служба главы государства в среду.

Лукашенко своим указом также уполномочил кабмин составить соглашение по поставкам "черного золота" и подписать его, если стороны достигнут договоренности "в пределах одобренного проекта", говорится в сообщении.

Ранее белорусский лидер не раз упоминал Казахстан в числе стран, откуда есть потенциальная возможность для организации поставок нефти в его страну. "Этот вопрос, в том числе, обсуждался в октябре прошлого года во время официального визита главы белорусского государства в Казахстан", - напомнили в пресс-службе.

Там также сообщили, что "Беларусь продолжает работу по диверсификации поставок нефти, прорабатывая различные географические направления для импорта углеводородного сырья и логистику".

Ситуация с поставками нефти в Белоруссию

Как сообщалось, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок нефти в 2020 году, Россия с 1 января остановила поставку нефти белорусским нефтеперерабатывающим заводам, хотя с 4 января поставки были частично возобновлены нефтяными компаниями группы "Сафмар" Михаила Гуцериева.

Белорусские власти сообщили, что предложения об импорте нефти они направили странам Балтии, Польше, Украине, Казахстану и Азербайджану. Кроме того, по словам Лукашенко, переговоры о поставках нефти ведутся также с США, Саудовской Аравией и ОАЭ.

21 января Лукашенко заявил, что страна будет добиваться того, чтобы ввозимая из России нефть составляла 30-40% всей потребности, а по 30% нефти она должна импортировать через страны Балтии и Украину.

Тогда же белорусский лидер сказал, что Россия якобы выступает против поставок казахстанской нефти в Белоруссию. "Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника. Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", - отметил тогда Лукашенко.

В 2019 году Белоруссия импортировала из РФ 17,6 млн тонн нефти.