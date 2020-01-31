Amazon получила рекордную выручку в IV квартале 2019 года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc получил рекордную выручку в IV квартале 2019 года благодаря высоким продажам в праздничный период.

Акции Amazon взлетели в цене почти на 10% в ходе дополнительных торгов в четверг, и, если этот рост сохранится на основных торгах в пятницу, капитализация компании превысит отметку в $1 трлн.

Повышение продаж одновременно с увеличением доходов от "облачного" бизнеса и рекламных операций нивелировало возросшие расходы, связанные с реализацией программы "доставки на следующий день" для клиентов премиального сервиса Amazon Prime, что позволило компании увеличить чистую прибыль.

В третьем квартале прибыль Amazon снизилась впервые с 2017 года в связи с высокими расходами.

Как сообщается в пресс-релизе компании, в октябре-декабре ее чистая прибыль выросла до $3,3 млрд, или $6,47 на акцию, по сравнению с $3 млрд, или $6,04 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $4,04 на акцию.

Квартальная выручка Amazon подскочила на 21%, до $87,4 млрд, при консенсус-прогнозе рынка на уровне $86,03 млрд. Операционная прибыль компании увеличилась на 2,6%, до $3,9 млрд.

Глобальные расходы на транспортировку Amazon в четвертом квартале выросли на 43%, до $12,88 млрд.

В апреле прошлого года главный финансовый директор Amazon Брайан Олсавски сообщил, что компания потратит порядка $800 млн на изменение условий доставки для клиентов Prime с двух до одного дней во втором квартале. Компания прогнозировала, что в IV квартале этот показатель составит $1,5 млрд. В ходе телефонной конференции в четверг Олсавски сообщил, что расходы компании на эту программу в октябре-декабре были меньше $1,5 млрд.

В общей сложности число клиентов сервиса Prime по всему миру составляет более 150 млн, сообщила Amazon.

Выручка компании от операций в сфере электронной коммерции в США в четвертом квартале выросла на 22% и составила $53,67 млрд, от зарубежных операций - на 14%, до $23,81 млрд.

Подразделение в сфере облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) увеличило выручку на 34%, до $9,95 млрд.

Согласно прогнозу Amazon, в первом квартале 2020 года выручка составит $69-73 млрд, что предполагает рост на 16-22% по сравнению с первым кварталом 2019 года.

Операционная прибыль в текущем квартале, как ожидается, составит $3-$4,2 млрд по сравнению с $4,4 млрд годом ранее.