Amazon после критики убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима
Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Польский государственный музей Аушвиц-Биркенау, созданный в бывшем концлагере в Освенциме, раскритиковал новогодние украшения, появившиеся в продаже на Amazon.
Как сообщает The Guardian, на елочных украшениях, открывалке для бутылок и коврике для компьютерной мышки были размещены изображения концлагеря, бараков и железнодорожных путей, по которым в лагерь везли узников.
Музей выразил негодование в твиттере, и призвал Amazon убрать эти товары из продажи.
Интернет-ритейлер отреагировал на критику, убрав спорные украшения.
It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019
Представитель Amazon в комментарии газете Metro заявил, что все продавцы должны следовать правилам работы на площадке, на нарушителей будут наложены санкции.
Комплекс концлагерей в польском Освенциме (немецкое название - Аушвиц) был освобожден в 1945 году советскими войсками. По разным оценкам, в Освенциме были убиты более 1 млн человек.