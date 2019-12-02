Amazon после критики убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Польский государственный музей Аушвиц-Биркенау, созданный в бывшем концлагере в Освенциме, раскритиковал новогодние украшения, появившиеся в продаже на Amazon.

Как сообщает The Guardian, на елочных украшениях, открывалке для бутылок и коврике для компьютерной мышки были размещены изображения концлагеря, бараков и железнодорожных путей, по которым в лагерь везли узников.

Музей выразил негодование в твиттере, и призвал Amazon убрать эти товары из продажи.

Интернет-ритейлер отреагировал на критику, убрав спорные украшения.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019

Представитель Amazon в комментарии газете Metro заявил, что все продавцы должны следовать правилам работы на площадке, на нарушителей будут наложены санкции.

Комплекс концлагерей в польском Освенциме (немецкое название - Аушвиц) был освобожден в 1945 году советскими войсками. По разным оценкам, в Освенциме были убиты более 1 млн человек.