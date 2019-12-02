Поиск

Amazon после критики убрал из продажи новогодние украшения с изображениями Освенцима

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Польский государственный музей Аушвиц-Биркенау, созданный в бывшем концлагере в Освенциме, раскритиковал новогодние украшения, появившиеся в продаже на Amazon.

Как сообщает The Guardian, на елочных украшениях, открывалке для бутылок и коврике для компьютерной мышки были размещены изображения концлагеря, бараков и железнодорожных путей, по которым в лагерь везли узников.

Музей выразил негодование в твиттере, и призвал Amazon убрать эти товары из продажи.

Интернет-ритейлер отреагировал на критику, убрав спорные украшения.

Представитель Amazon в комментарии газете Metro заявил, что все продавцы должны следовать правилам работы на площадке, на нарушителей будут наложены санкции.

Комплекс концлагерей в польском Освенциме (немецкое название - Аушвиц) был освобожден в 1945 году советскими войсками. По разным оценкам, в Освенциме были убиты более 1 млн человек.

Польша Освенцим Amazon

Новости

Воры вынесли из музея Штази в Берлине золотые украшения и Орден Ленина

Бронеавтомобиль военной полиции РФ подорвался на мине в Сирии

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса

Зеленский предупредил о риске "тотальной войны" в Европе из-за Донбасса

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

Нацбанк Таджикистана опроверг угрозу прекращения денежных переводов из РФ

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

Китай закрыл Гонконг для судов из США и ввел санкции против НПО

"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

"Ъ" узнал об угрозе приостановки денежных переводов из РФ в Таджикистан

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 декабря

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

Торговые переговоры между США и Китаем застопорилась из-за закона по Гонконгу

США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');