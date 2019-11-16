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Безос уступил место Гейтсу в рейтинге миллиардеров Bloomberg

Безос уступил место Гейтсу в рейтинге миллиардеров Bloomberg
Билл Гейтс
Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Основатель компании "Майкрософт" Билл Гейтс занял первую строчку в ежедневно обновляемом рейтинге миллиардеров Bloomberg Billionaires Index.

Состояние Гейтса на данный момент оценивается в $110 млрд, в то время как потесненный им основатель Amazon Джефф Безос имеет в распоряжении $109 млрд.

В пятерку самых крупных миллиардеров мира сейчас также входят президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно ($103 млрд), инвестор Уоррен Баффетт ($86,6 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг ($74,5 млрд).

Безос стал самым богатым человеком в мире по версии Forbes по итогам 2017 года. Тогда он сместил лидера рейтинга Гейтса и стал первым бизнесменом, которому удалось преодолеть отметку в $100 млрд.

Самые богатые люди в мире

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Глава компании Amazon Джефф Безос - $131 млрдОснователь Microsoft Билл Гейтс - $96,5 млрдИнвестор Уоррен Баффетт - $82,5 млрдПрезидент группы компаний Louis Vuitton Mo&#235;t Hennessy Бернар Арно - $76 млрдМексиканский бизнесмен Карлос Слим Элу - $64 млрдГлава испанского ритейлера Inditex Амансио Ортега - $62,7 млрдОснователь Oracle Ларри Эллисон - $62,5 млрдГлава Facebook Марк Цукерберг - $62,3 млрдБывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг - $55,5 млрдСооснователь и CEO Google Ларри Пейдж - $50,8 млрд
Глава компании Amazon Джефф Безос - $131 млрд
Билл Гейтс Джефф Безос

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