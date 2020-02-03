Вспышка коронавируса омрачает перспективы экономики в 2020 году

Обзор ситуации на рынках на фоне распространения коронавируса и прогнозы аналитиков

Фото: AP/ТАСС

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Быстрое распространение эпидемии коронавируса является главной темой для экономистов и аналитиков на ближайшее время, поскольку число заражений в мире растет, оказывая все большее влияние на деловую активность.

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала каких-либо ограничений на поездки или торговлю, когда объявила вспышку вируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Однако власти Китая рекомендовали предприятиям продлять каникулы, которые изначально были приурочены к празднованию нового года. В результате около 70% экономики КНР все еще не будет работать на этой неделе.

Федеральная резервная система США и Банк Англии по итогам прошедших на прошлой неделе заседаний заявили, что внимательно следят за ситуацией.

По прогнозам аналитиков, самый сильный удар примет на себя экономика КНР, но другие страны тоже пострадают, что заставляет экономистов пересматривать прогнозы на 2020 год, отмечает агентство Bloomberg.

Во вторник президент США Дональд Трамп выступит с ежегодным посланием в Конгрессе. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард расскажет о своем видении состояния экономики еврозоны в Европарламенте в четверг. Высока вероятность, что в своих выступлениях они затронут тему коронавируса и его влияния на мир.

Падение Китая

Цены на акции и сырьевые товары в КНР рухнули в понедельник, который стал первым днем торгов после перерыва из-за Праздника Весны.

Инвесторы вернулись после каникул, охваченные страхом относительно потенциального воздействия коронавируса на спрос в стране, которая является крупнейшим в мире потребителем сырья. Котировки фьючерсов на металлы, энергоносители и сельскохозяйственные товары упали на максимально допустимую для одних торгов величину в 8%. Максимально возможно подешевели также медь, нефть и пальмовое масло.

Китайский рынок акций подвергся самой масштабной волне продаж за несколько лет, и падение тысяч бумаг достигло дневного лимита всего за несколько минут торгов. Хотя инвесторы включили компьютеры на несколько часов раньше, чтобы подготовить приказы на продажу, многие не успели выйти с рынка достаточно быстро.

Из почти четырех тысяч торгующихся на биржах в Шанхае и Шэньчжэне акций подешевели все за исключением 162. При этом около 90% упали на максимальную разрешенную величину. Выросла в основном цена бумаг компаний из сферы здравоохранения на фоне предположений, что они выиграют от вспышки вируса.

"Распродажа была очень быстрой и интенсивной", - сказал управляющий директор Snowball Wealth в Гуанчжоу Ли Чанминь.

Хотя ожидалось, что возобновление торгов на рынке акций КНР объемом $7,5 трлн будет сложным в ситуации, когда инвесторам придется догонять мировые рынки, падение в понедельник было особенно масштабным. Индекс CSI 300 снижался в ходе сессии на 9,1% - такие обвалы редко отмечались за его почти 15-летнюю историю.

Ситуацию для трейдеров материкового Китая усугубило то, что многие не могли торговать из офисов, а некоторым пришлось работать с урезанным штатом. Некоторые из крупнейших городов страны, включая Шанхай, продлили выходные до конца этой недели, а власти Пекина призвали жителей работать из дома.

Прогноз для нефти

Оценки влияния эпидемии на спрос на нефть заметно разнятся.

S&P Global Platts допускает падение глобального спроса на нефть на "почти катастрофические" 2,6 млн б/с в феврале и на 2 млн б/с в следующем месяце при худшем сценарии.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings полагает, что продолжающееся распространение коронавируса может сдержать рост спроса на нефть, что приведет к усилению перепроизводства из-за увеличения добычи в Бразилии, Норвегии и США.

"Размер профицита будет зависеть от продолжительности вспышки и способности стран ОПЕК+ скорректировать объемы добычи в случае необходимости, - отмечается в сообщении агентства. - Мы ожидаем, что цены на нефть останутся крайне нестабильными в 2020 году, а геополитическая напряженность и экономические настроения будут ключевыми факторами".

Китай является крупнейшим мировым импортером нефти с 2016 года, когда он обошел США, и, таким образом, изменение объема спроса в этой стране может оказывать огромное влияние на глобальный рынок. Потребление нефти в Китае составляет порядка 14 млн б/с (около 15% общемирового спроса), что эквивалентно совокупным потребностям Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Японии и Южной Кореи.

Аналитики Citigroup снизили прогнозы цен на различные виды сырья. Они полагают, что последствия вспышки заболевания коронавирусом выглядят гораздо более значительными, чем предполагалось первоначально.

Эксперты существенно ухудшили прогнозы для нефти на первые три квартала и ожидают восстановления котировок не раньше конца текущего года.

Падение спроса на сырье окажет шоковое воздействие на сырьевые котировки, которое должно достигнуть пика в первом квартале, но "сохраняется большая неопределенность, и многое все еще зависит от масштабов распространения вируса и длительности вспышки", полагают аналитики Citi.