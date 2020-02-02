Правительство РФ внесло коронавирус в список опасных заболеваний
Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому коронавирус вносится в список заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
"Правительство РФ постановляет: перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих (...) дополнить пунктом 16 следующего содержания: коронавирусная инфекция (2019-nCoV)", - говорится в документе, размешенном в воскресенье на сайте правительства.
Подписанное Мишустиным постановление датируется 31 января.
В России, по данным на воскресенье, зафиксированы два случая заражения коронавирусом: студентка из Китая госпитализирована в Тюмени, еще один гражданин КНР находится в больнице в Чите.
В декабре прошлого года в китайском городе Ухане (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
По последним данным, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило свыше 14 тыс. человек, более 300 человек умерли.
На 1 февраля подтверждено 126 случаев завоза коронавируса в 22 странах, включая Россию.