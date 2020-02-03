Рубль растет к доллару и евро в ходе волатильных торгов понедельника

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Доллар и евро активно дешевеют на Московской бирже в понедельник вечером; рубль, даже несмотря на падающую нефть, уверенно дорожает к бивалютной корзине на фоне позитивной динамики ведущих мировых бирж.

Курс доллара США составил 63,6 руб. в 15:00, что на 31,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее в ходе торгов доллар поднимался выше 64 руб. впервые с 4 декабря. Евро стоил 70,32 руб., подешевев на 56 копеек. Ранее в ходе торгов евро повышался до 70,9875 руб. также впервые с 4 декабря. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 42,39 копейки - до 66,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно укрепляется к доллару и евро на вечерних торгах благодаря росту оптимизма мировых инвесторов. При этом ранее, в первой половине дня, рубль падал до минимальных отметок с начала декабря к обеим валютам. Резкий скачок вниз был обусловлен падением азиатских рынков на фоне обвала основных китайских индексов.

Китайские финансовые рынки открылись в понедельник после продленных из-за коронавируса выходных по случаю празднования Нового года. Фондовые индексы Китая потеряли порядка 8% по итогам торгов.

После открытия европейских площадок настроения участников рынков улучшились, так как игроки позитивно оценили действия китайских властей, направленные на стабилизацию финансовых рынков.

НБК в понедельник снизил процентные ставки по 7-дневным и 14-дневным операциям обратного РЕПО, используемым им для вливания средств в банковскую систему. Ставки были уменьшены на 10 базисных пунктов (б.п.) - соответственно до 2,4% и 2,55%, говорится в сообщении НБК. Центробанк влил в финсистему 1,2 трлн юаней ($173 млрд) за счет операций обратного РЕПО.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что правительство Китая может пересмотреть в сторону снижения целевой уровень экономического роста в стране в этом году из-за последствий нового коронавируса.

Цены на нефть снижаются в понедельник на новостях о падении спроса в Китае и о возможном проведении внеочередного заседания технического комитета ОПЕК+ на этой неделе.

Стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени снизилась на 1,84% - до $55,84 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 1,01% - до $51,04 за баррель.

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, что составляет порядка 20% объема потребления, на фоне распространения коронавируса, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это самый серьезный шок для спроса со времен финансового кризиса 2008-2009 годов и самое неожиданное после террористических атак в США 11 сентября 2001 года.

По информации Bloomberg, ОПЕК+ планирует провести 4-5 февраля внеочередное заседание технического комитета. Ранее планировалось, что заседание техкомитета состоится только перед мартовской встречей министров ОПЕК+.

По итогам индексной сессии Московской биржи (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 4 января на 77,06 копейки, до 63,9091 руб., и увеличил курс евро на 1,1945 рубля, до 70,7921 руб.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи вырос в понедельник на 48,48 копейки по отношению к пятнице и составил 63,8338 руб. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 увеличился на 29,33 копейки и составил 63,7851 руб. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 299,752 млн, из которых $858,023 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 441,729 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 94,34 копейки, до 70,686 руб. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 46,1 копейки и составил 70,5792 руб. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR846,897 млн, из которых EUR241,132 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR605,765 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка снизились в понедельник, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" уменьшилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 6,34% годовых, ставки MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок и на срок 1 месяц опустились на 1 б.п. - до 6,38% и 6,39% годовых соответственно. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 6,46% и 6,47% годовых.