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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 16:22

Безос продал акции Amazon еще на $1,8 млрд

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Джефф Безос, глава и основатель интернет-ритейлера Amazon, продолжил продажу акций своей компании.

В пятницу и понедельник он продал 905,456 тыс. бумаг на общую сумму $1,84 млрд, сообщается в документах, направленных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC).

При этом во вторник рыночная стоимость Amazon.com превысила $1 трлн.

В прошлом году Безос продал акции компании в августе почти на $1 млрд и в июле более чем на $1,8 млрд. Причины этих действий не называются.

Котировки акций Amazon повышаются на 11% в ходе предварительных торгов в среду. За последний год капитализация компании подскочила примерно на четверть, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 20% за этот период.

Джефф Безос Amazon

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