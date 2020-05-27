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"Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" первый миллиард кубометров газа

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Объем поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" с момента его запуска превысил первый миллиард кубических метров. Об этом свидетельствуют данные Генеральной администрации по таможне Китайской народной республики и Федеральной таможенной службы России.

Первый миллиард был поставлен в один из дней второй недели марта, как раз перед остановкой магистрали на первую профилактику.

Цена поставок газа по "Силе Сибири", которая рассчитывается из данных китайской таможни, выходит выше $200 за тысячу куб. м вплоть до марта при том, что средняя цена экспорта газа "Газпрома" на запад в марте снизилась до $125 за тысячу кубометров.

В феврале на Дне инвестора "Газпрома" в Нью-Йорке зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова в очередной раз назвала цену китайского контракта строжайшим секретом концерна: "Нам часто задают вопрос о цене газа, которая прописана в контракте между "Газпромом" и КННК. Но ценовые параметры мы, к сожалению, не раскрываем, поскольку это оговорено условиями контракта, это коммерческая тайна".

Газопровод "Сила Сибири" заработал 2 декабря 2019 года. В 2019 году было поставлено 328 млн кубометров газа - примерно по 11 млн кубометров в сутки.

Китай Газпром Сила Сибири

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