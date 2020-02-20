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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 12:19

ФАС разрешила структуре Троценко консолидировать 98,5% GeoProMining

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ФАС сообщила, что разрешила кипрской Nakilep Overseas Романа Троценко приобрести 50,32% голосующих акций компании GeoProMining, тем самым увеличив свою долю в ней до 98,51%.

В марте 2019 года Троценко выкупил 48,19% GeoProMining у "Сбербанк Капитала" и Bellmarsh Solutions и вошел в совет директоров компании. Контролирующим акционером GeoProMining с долей 50,3% и главой совета директоров оставался Симан Поваренкин, бывший партнер Сергея Генералова по группе "Промышленные инвесторы".

GeoProMining - горнорудная компания с активами в России (добыча золота и сурьмы) и в Армении (добыча золота, серебра, меди и молибдена). Поваренкин основал ее в 2001 году.

GeoProMining Роман Троценко ФАС Сергей Поваренкин

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