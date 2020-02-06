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Власти Хабаровского края заявили об историческом рекорде по золотодобыче

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Хабаровском крае в 2019 году было добыто 25,2 тонны золота, это исторический рекорд для региона, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Показатель отчетного года превысил добычу за 2018 год на 1,7%, "несмотря на трудности, которые пришлось испытывать золотодобытчикам из-за продолжительного паводка, обрушившегося на Хабаровский край прошлым летом", говорится в сообщении.

Из-за подтоплений на россыпных месторождениях принимали дополнительные меры по защите производства: откачивали воду с полигонов и карьеров, укрепляли дамбы отстойников. В результате компании справились и сумели даже нарастить добычу.

В Минприроды особо отметили компании ООО "Амур Золото", АО "Многовершинное", ООО "Руссдрагмет", ООО "Охотская горно-геологическая компания" и ООО "Светлое", которые вели разработку рудного золота. Установлению рекорда в том числе способствовал запуск в эксплуатацию нового месторождения "Полянка" компании "НГК Ресурс".

За 2019 год вся горнодобывающая промышленность Хабаровского края совокупно перечислила в региональный бюджет 6,8 млрд рублей налогов, на 13% больше, чем годом ранее.

Хабаровский край Русдрагмет НГК Ресурс Многовершинное Амур Золото

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