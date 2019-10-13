Вода ушла из всех жилых домов в Хабаровском крае

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Последние семь жилых домов в поселке Хорпинский в Комсомольске-на-Амуре освободились от воды, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю в воскресенье.

Между тем, по данным МЧС, в зоне паводка остаются 30 населённых пунктов, в том числе в 19 из них подтоплены 138 приусадебных участков и 23 участка межпоселковых и внутрипоселковых автодорог. Также в зоне подтопления находится 64 земельных участка и шесть дач.

Гидрологи отмечают , что уровень реки Амур продолжается снижаться. Так, на утро 13 октября его отметка у города Комсомольска-на-Амуре составила 496 см (- 20 см за сутки), у города Хабаровска - 224 см (- 18 см за сутки), города Николаевска-на-Амуре - 213 см (- 3 см за сутки).

В крае продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за паводка.

3 октября президент РФ поручил руководители Амурской, Еврейской автономной области, Приморского и Хабаровского краев до 1 ноября посетить территории в своих регионах, пострадавшие от паводка, и провести там прием граждан.

Органам госвласти этих регионов поручено до 15 декабря проинформировать граждан, пострадавших в результате паводка, о том, где им могут оказать необходимую помощь и восстановить утраченные документы, а также получить предусмотренные законом выплаты.

К середине октября регионы должны организовать работу по всесторонней поддержке в решении проблем, вызванных чрезвычайной ситуацией, пожилым, одиноким гражданам, инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.