Комитет ОПЕК+ предложил сильнее сократить добычу из-за коронавируса

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Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал странам-участницам снизить добычу нефти еще на 600 000 баррелей в сутки, чтобы сгладить последствия вспышки уханьского коронавируса, рассказал Bloomberg один из участников заседания.

Эту рекомендацию рассмотрит министерский комитет ОПЕК+ (JMMC), который уже может решить порекомендовать это всем министрам для принятия окончательного решения. Должно быть принято решение, будет ли созываться внеочередная встреча министров всех стран-участниц соглашения либо только министров мониторингового комитета, который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Технический комитет по мониторингу достигнутых договоренностей о сокращении добычи экстренно собрался в минувший вторник на два дня, чтобы обсудить влияние вспышки новой инфекции на рынок нефти. Из-за опасений инвесторов о спаде спроса в Китае на энергоносители котировки нефти обрушились. На данных о заседании комитета цены на нефть возобновили рост.