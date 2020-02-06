Аналитики спрогнозировали снижение спроса на нефть в Китае на четверть из-за коронавируса

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В феврале 2020 года потребление нефти в Китае упадет на 25% в годовом измерении из-за вспышки коронавируса, которая парализовала туризм и заставила закрыться многие предприятия. Так считают отраслевые эксперты из Китая, пишет Financial Times.

Руководители ряда крупных нефтеперерабатывающих предприятий страны ожидают, что спрос на нефть в Китае в этом месяце сократится на 3,2 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с февралем 2019 года - такое падение эквивалентно более 3% глобального потребления.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), потребление нефти в Китае в феврале прошлого года составило чуть меньше 13 млн б/с.

В то время как Пекин пытается взять под контроль распространение коронавируса, китайские нефтеперерабатывающие компании сталкиваются с существенным снижением продаж. "Эпидемия нанесла тяжелый удар по нашему бизнесу", - сказал газете топ-менеджер одной из китайских нефтеперерабатывающих компаний.

Руководитель другой компании ожидает, что спрос на нефть в КНР в марте этого года будет, по крайней мере, на 10% ниже, чем годом ранее, если в ближайшие недели будет пройден пик заболеваемости.

"Высока вероятность того, что в феврале мы увидим падение спроса на нефть на 3-4 млн б/с, поскольку китайская экономика практически остановилась, - говорит аналитик Oxford Institute for Energy Studies Майкл Мейдан. - Производственная активность сократилась, пассажиропоток упал на 70%, движение грузового транспорта снизилось на 50%. Вопрос времени сейчас является ключевым. Что совершенно точно, так это то, что, по крайней мере, в ближайшие две недели в китайской экономике будет полное затишье".

Независимые китайские нефтепереработчики особенно страдают в сложившейся ситуации, они вынуждены сокращать объемы переработки, по крайней мере, наполовину, сообщил FT топ-менеджер одной из компаний.

По его словам, с конца января продажа нефтепродуктов упала на 90% из-за проблем с логистикой в результате ограничений для дорожного движения. В результате запасы продукции в этих компаниях увеличились более чем на 50%.

Потребление бензина и дизельного топлива в Китае в период празднования Нового года по Лунному календарю в этом году было почти на две трети меньше, чем годом ранее, сообщил газете еще один отраслевой топ-менеджер.

Средний показатель использования производственных мощностей среди независимых нефтеперерабатывающих компаний в китайском Шаньдуне - центре торговли нефтепродуктами - упал до 40-50%, что является рекордным минимумом, сообщили эксперты.

В январе спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в сутки, или на 20% объема потребления, сообщал ранее Bloomberg. Сокращение спроса в январе отмечалось вопреки традиционному всплеску в связи с ростом потребления топлива для перевозок граждан, которые ездят отмечать Новый год. Опасения о снижении спроса на энергоносители в Китае вызвали обвал котировок нефти.