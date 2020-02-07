Toyota с 10 февраля остановит заводы в Китае

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Из-за вспышки коронавируса автопроизводитель Toyota остановит работу своих заводов в Китае.

Это решение компания приняла, изучив ряд факторов, в том числе "рекомендации местных и региональных правительств, поставки запчастей и логистику", говорится в пресс-релизе.

Пока Toyota будет готовиться к возобновлению нормальной работы с 17 февраля.

Компания также объявила, что подключится к кампании по оказанию помощи тем, кто живет в районах, наиболее затронутых новой инфекцией, чтобы облегчить работу местных властей. В частности, она отправит туда медицинские маски, костюмы биозащиты для персонала, дезинфицирующие средства; закупать их будут подразделения компании во всем мире.

У Toyota в Китае 12 заводов по производству автомобилей и запчастей.

На утро 7 февраля в Китае был подтвержден 31 211 случай заражения коронавирусом, еще более 220 - в других странах. Умерли 638 заразившихся, выздоровели более 1540.