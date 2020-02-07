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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 15:39

Власти Китая отчитались о количестве заболевших коронавирусом

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени пятницы (19:00 четверга по Москве) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 31,161 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 636 случаях, сообщил Госкомитет КНР по делам здравоохранения.

За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,143 тыс. человек, смертельных случаев - на 73. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончались 69 человек, по одному - в провинциях Цзилинь, Хэнань, Гуандун, Хайнань.

Китай коронавирус

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