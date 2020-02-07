Рубль немного cнизился к доллару и евро на решении ЦБ снизить ставку

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российский рубль лишь немного ослабел к доллару и евро на Московской бирже в пятницу днем после решения ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 6%, так как это решение соответствовало ожиданиям рынка.

Большинство аналитиков ожидали снижения ключевой ставки ЦБ РФ именно на 25 б.п. При этом некоторые эксперты ожидали сохранение ставки на уровне 6,25%.

К 13:31 курс доллара на торгах Московской биржи составлял 63,9025 руб., что на 9,5 копейки выше уровня на 13:29. Евро поднялся до 69,9425 руб. (+7,75 копейки к уровню до объявления решения Банка России).

Регулятор подчеркнул, что замедление инфляции происходит быстрее, чем прогнозировалось. "Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий в целом остаются стабильными. Темпы роста российской экономики увеличились во втором полугодии 2019 года. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают над проинфляционными. В этих условиях с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5-4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем", - говорится в сообщении регулятора

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, отмечает ЦБ РФ.