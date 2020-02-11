"Ростелеком", "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" опробуют оплату с использованием биометрии на АЗС

Автомобилисты смогут расплатиться прямо у колонки

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Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - "Ростелеком", банк "Открытие" и "ЛУКОЙЛ" протестируют на автозаправках систему оплаты за купленный бензин с помощью биометрических данных, объявил директор по цифровой идентичности "Ростелекома" Иван Беров.

Предполагается, что автомобилисты смогут таким образом расплатиться не только в магазинах на АЗС, но и на самих колонках.

"То есть, человек сможет быстро подъехать, оплатить и поехать дальше. Были выбраны четыре пилотные автозаправочные станции на территории Москвы", - рассказал он.

Там же клиенты смогут расплатиться своими бонусными баллами в рамках программы лояльности "ЛУКОЙЛа".

"Мы сейчас находимся в стадии интеграции, там не только интеграция с банком и кассовыми продуктами, но и интеграция с программой лояльности. Я думаю, что на горизонте квартала мы эту интеграцию завершим, и уже можно будет на автозаправочных станциях и оплатить, и баллы списать", - добавил Беров.

Во вторник "Ростелеком", банк "Русский стандарт" и сеть кофеен CoffeeBean представили проект по внедрению биометрического эквайринга, в рамках которого посетители CoffeeBean, подключенные к Единой биометрической системе, смогут оплатить заказ, пройдя биометрическую идентификацию через специальный терминал.

"Это значительно упрощает для гостя систему оплаты. Вполне возможно, что на первом этапе это не будет такой популярный вид эквайринга, в свое время Apple Pay и Samsung Pay тоже не сразу вошел в нашу жизнь, сейчас уже многие не представляют жизнь без него. Бывает так, что телефон сел, в данной ситуации не нужен даже телефон, вы подошли, показали лицо и оплатили. На данной франшизе мы делаем "пилот", наверное, за полгода мы масштабируем проект на всю франшизу", - заявил финансовый директор CoffeeBean Анвар Шайнуров.

По словам Берова, "Ростелеком" сейчас готовит с ВТБ два больших проекта: эквайринг в розничных сетях, которые обслуживает банк, и оплата проезда на Московском метрополитене с использованием биометрии.

"То есть пассажир сможет пройти в метрополитен, не прикладывая карточку, не покупая разовый билет, не пополняя карту "Тройка", а по биометрии с привязанной банковской картой", - заявил он. В пробном режиме эту систему могут запустить не раньше второго полугодия 2019 года, отметил Беров. Тестовые испытания на ограниченной группе пройдут в ближайшее время на станциях "Выставочная" и "Деловой центр". Если в метрополитене будут довольны и убедятся, что не образуются очереди, эксперимент будет расширен.

С банком "Ак Барс" "Ростелеком"рассматривает возможность запустить оплату покупок с помощью биометрии в розничных сетях, где эта кредитная организация является банком-эквайером, сказал также Беров.